A morte do mecânico Mauro Roberto da Costa, carinhosamente conhecido como Maurinho, causou grande comoção entre familiares, amigos e clientes da região do Vale do Paraíba neste sábado (25).

Aos 43 anos, o profissional era amplamente estimado pelo trabalho realizado em sua oficina mecânica, localizada no bairro Altos de Santana, em Jacareí.

Diversas homenagens foram publicadas nas redes sociais ressaltando sua dedicação profissional, bom humor e a relação de carinho construída com vizinhos e clientes ao longo dos anos.

Homenagens e despedida