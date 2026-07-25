A morte do mecânico Mauro Roberto da Costa, carinhosamente conhecido como Maurinho, causou grande comoção entre familiares, amigos e clientes da região do Vale do Paraíba neste sábado (25).
Aos 43 anos, o profissional era amplamente estimado pelo trabalho realizado em sua oficina mecânica, localizada no bairro Altos de Santana, em Jacareí.
Diversas homenagens foram publicadas nas redes sociais ressaltando sua dedicação profissional, bom humor e a relação de carinho construída com vizinhos e clientes ao longo dos anos.
Homenagens e despedida
Amigos e clientes expressaram o pesar pelas redes sociais. "Ótima pessoa e bom profissional, sempre me atendia muito bem na oficina no Alto de Santana", relatou um dos clientes. "Pessoa maravilhosa que cumpriu sua missão e deixa muitas saudades", destacou um familiar.
As últimas homenagens aconteceram neste sábado (25).
Mauro Roberto da Costa nasceu em 25 de janeiro de 1983 e faleceu neste sábado, 25 de julho de 2026.
Errata: Diferentemente do que foi noticiado originalmente, a oficina está localizada em Jacareí e não em São José dos Campos. O texto foi corrigido.