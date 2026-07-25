Novos detalhes sobre a dinâmica dos ataques do homem apelidado por moradores como "Lázaro de Jacareí" revelam a brutalidade das abordagens na zona rural da cidade. O criminoso estaria utilizando uma faca para ameaçar e render as mulheres, obrigando-as a caminhar para áreas de mata fechada antes de cometer os abusos sexuais.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), investiga pelo menos dois casos confirmados com esse mesmo modo de operação nas proximidades dos bairros Igarapés, Nova Jacareí, Veraneio Ijal e 22 de Abril.

Tática de abordagem e pânico na zona rural

O uso da arma branca e o deslocamento forçado para a vegetação reforçam a comparação feita pela população local com Lázaro Barbosa — criminoso que aterrorizou áreas rurais no Centro-Oeste em 2021. A tática de esconder as vítimas na mata dificulta a percepção de quem passa por vias próximas e atrasa o pedido de socorro.