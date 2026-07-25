Um segurança de 40 anos morreu após se envolver em um gravíssimo acidente na tarde de sexta-feira (24), no km 74,4 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Aparecida. A tragédia ocorreu por volta das 16h40, na pista sentido São Paulo.
A vítima foi identificada como André Paulo da Silva Campos. Ele pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan no momento do acidente.
Tentativa de desvio e queda sob a carreta
De acordo com o relato do motorista da carreta (um caminhão-trator Volkswagen) no boletim de ocorrência, o trânsito no local perdeu velocidade repentinamente.
Para evitar uma colisão traseira com o veículo à sua frente, o motociclista teria tentado uma manobra de desvio, mas perdeu o controle da moto e caiu sob o cavalo mecânico do caminhão.
A equipe de resgate constatou a morte do segurança ainda no local. A motocicleta permaneceu na faixa da direita, enquanto o caminhão parou próximo ao acostamento.
Perícia e teste de bafômetro
Policiais Rodoviários Federais (PRF) isolaram o trecho para os trabalhos da Polícia Científica. A análise preliminar não encontrou marcas de frenagem na pista e indicou que a moto apresentava avarias apenas do lado direito, sem sinais evidentes de contato direto antes da queda.
O caminhoneiro, de 46 anos, realizou o teste do etilômetro (bafômetro), que deu negativo para o consumo de álcool. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e não foi preso.
A Polícia Civil registrou o caso na Delegacia de Aparecida como homicídio culposo na direção de veículo automotor(quando não há intenção de matar). Foram solicitados exames necroscópico e toxicológico na vítima, além de laudos periciais que ajudarão a esclarecer a dinâmica completa da tragédia.