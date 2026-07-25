Um segurança de 40 anos morreu após se envolver em um gravíssimo acidente na tarde de sexta-feira (24), no km 74,4 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Aparecida. A tragédia ocorreu por volta das 16h40, na pista sentido São Paulo.

A vítima foi identificada como André Paulo da Silva Campos. Ele pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan no momento do acidente.

Tentativa de desvio e queda sob a carreta

De acordo com o relato do motorista da carreta (um caminhão-trator Volkswagen) no boletim de ocorrência, o trânsito no local perdeu velocidade repentinamente.