Um homem ainda não identificado morreu após ser atingido por disparos durante uma intervenção policial na noite desta sexta-feira (24), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na Rua Maria das Dores Silva Cerqueira.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou um veículo Peugeot 206 preto parado na via. O automóvel estava com as luzes acesas, o vidro do motorista aberto e com uma pessoa no banco dianteiro.

Apontamento de arma e reação dos policiais

Ao se aproximarem para a verificação, um dos policiais relatou ter visto o ocupante do carro apontar uma pistola calibre .380 diretamente em direção à viatura. Diante da ameaça iminente, o agente efetuou três disparos com uma espingarda calibre 12.