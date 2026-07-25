Um homem ainda não identificado morreu após ser atingido por disparos durante uma intervenção policial na noite desta sexta-feira (24), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na Rua Maria das Dores Silva Cerqueira.
De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou um veículo Peugeot 206 preto parado na via. O automóvel estava com as luzes acesas, o vidro do motorista aberto e com uma pessoa no banco dianteiro.
Apontamento de arma e reação dos policiais
Ao se aproximarem para a verificação, um dos policiais relatou ter visto o ocupante do carro apontar uma pistola calibre .380 diretamente em direção à viatura. Diante da ameaça iminente, o agente efetuou três disparos com uma espingarda calibre 12.
O segundo policial buscou abrigo fora da viatura e também disparou contra o suspeito utilizando uma pistola calibre .40.
Após a ação, as equipes acionaram o socorro médico, mas o óbito do homem foi constatado ainda no local, às 22h47. Nenhum dos policiais ficou ferido e a viatura não sofreu danos.
Quatro armas apreendidas e perícia técnica
Durante as buscas no veículo, a Polícia Civil localizou e apreendeu quatro armas de fogo, além de recolher o próprio Peugeot para perícia. As duas armas utilizadas pelos policiais militares também foram apreendidas para exames balísticos.
O boletim de ocorrência não confirma se o ocupante chegou a disparar contra a equipe antes de ser atingido.
O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, apreensão de veículo e posse ou porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido. A Polícia Civil abriu inquérito e aguarda os resultados da necropsia, laudos periciais e a identificação oficial da vítima para dar andamento às investigações.
Durante as buscas no veículo, a Polícia Civil localizou e apreendeu quatro armas de fogo, além de recolher o próprio Peugeot para perícia. As duas armas utilizadas pelos policiais militares também foram apreendidas para exames balísticos.
O boletim de ocorrência não confirma se o ocupante chegou a disparar contra a equipe antes de ser atingido.
O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, apreensão de veículo e posse ou porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido. A Polícia Civil abriu inquérito e aguarda os resultados da necropsia, laudos periciais e a identificação oficial da vítima para dar andamento às investigações.