Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (25) após agredir a própria companheira a poucos metros da Delegacia de Polícia de Caçapava e, em seguida, surtar dentro do prédio policial. Durante a contenção, ele destruiu móveis do local e feriu um agente policial.

O caso começou por volta das 0h30, quando o casal foi até a portaria da delegacia trocando acusações de agressões mútuas. Ao serem informados de que o caso seria registrado formalmente, ambos tentaram ir embora sem prestar depoimento.

Alertados por um servidor de que aquela já era a segunda vez no mesmo dia que o casal procurava a unidade por conta da mesma briga, os agentes decidiram acompanhar o deslocamento dos dois à distância.