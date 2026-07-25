Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (25) após agredir a própria companheira a poucos metros da Delegacia de Polícia de Caçapava e, em seguida, surtar dentro do prédio policial. Durante a contenção, ele destruiu móveis do local e feriu um agente policial.
O caso começou por volta das 0h30, quando o casal foi até a portaria da delegacia trocando acusações de agressões mútuas. Ao serem informados de que o caso seria registrado formalmente, ambos tentaram ir embora sem prestar depoimento.
Alertados por um servidor de que aquela já era a segunda vez no mesmo dia que o casal procurava a unidade por conta da mesma briga, os agentes decidiram acompanhar o deslocamento dos dois à distância.
Poucos metros adiante, gritos e testemunhas alertaram os policiais de que o homem havia voltado a atacar a mulher com socos no rosto e na cabeça, derrubando-a no chão.
Violência gravada por câmeras e fúria dentro do DP
As câmeras do sistema de monitoramento da própria delegacia registraram o momento da agressão nas proximidades do prédio. O vídeo, que mostra o homem deferindo socos contra a vítima, foi anexado como prova no inquérito.
Ao receber ordem de parada, o agressor reagiu com violência extrema e precisou ser algemado. Já no interior da delegacia, o homem continuou agressivo: quebrou uma mesa e uma impressora da unidade pública. Durante a contenção, um policial civil sofreu uma lesão no braço e precisou de atendimento médico.
Histórico de agressões e pedido de prisão
Em depoimento, a vítima revelou que o companheiro já havia sido preso anteriormente por violência doméstica contra ela e que tinha saído da cadeia há pouco tempo. Ela informou ainda que pretende se mudar para o Estado do Rio de Janeiro e, por isso, optou por não solicitar novas medidas protetivas no momento.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal contra a mulher (violência doméstica), resistência e dano qualificado ao patrimônio público. Diante da gravidade da conduta, a autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.