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CAMPO DOS ALEMÃES

Homem morre em confronto com a Força Tática em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa/Gerada com auxílio de IA

Um homem morreu após se envolver em um confronto com policiais militares da Força Tática na noite desta sexta-feira (24), por volta das 23h, na zona sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu na Rua Maria das Dores Silva Coqueira, localizada no bairro Campo dos Alemães, nas proximidades do Cemitério do Morumbi.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela região e  identificou um veículo suspeito e deu ordem de parada. O condutor desobedeceu à abordagem e, durante a tentativa de fuga, teria apontado uma arma de fogo em direção aos policiais.

Para conter a ameaça, os policiais reagiram e efetuaram disparos contra o suspeito, atingindo-o. Equipes de resgate foram acionadas, porém o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local da ocorrência.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

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