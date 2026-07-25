Um homem morreu após se envolver em um confronto com policiais militares da Força Tática na noite desta sexta-feira (24), por volta das 23h, na zona sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu na Rua Maria das Dores Silva Coqueira, localizada no bairro Campo dos Alemães, nas proximidades do Cemitério do Morumbi.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento pela região e identificou um veículo suspeito e deu ordem de parada. O condutor desobedeceu à abordagem e, durante a tentativa de fuga, teria apontado uma arma de fogo em direção aos policiais.