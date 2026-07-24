A Prefeitura de Taubaté confirmou a 11ª morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é uma mulher de 83 anos, moradora da região central da cidade, que faleceu no último dia 22 de julho. Ela tinha doença renal crônica e havia recebido diagnóstico positivo para dengue em 3 de julho.

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Com a nova confirmação, Taubaté amplia o alerta para o avanço da doença no Vale do Paraíba, que já acumula 9.246 casos confirmados neste ano. Em Tremembé, um óbito segue em investigação e poderá ser confirmado como a terceira morte pela doença no município, embora o caso já apareça nas estatísticas da Secretaria de Estado da Saúde.

Idosa tinha doença renal crônica