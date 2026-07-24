A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um trabalhador de 60 anos que foi atropelado e esmagado por uma pá carregadeira dentro de uma madeireira, em Taubaté. A principal linha de investigação aponta que a vítima teria tentado pegar carona no equipamento para se deslocar entre setores da empresa, mas essa versão ainda depende da conclusão da perícia.
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O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), em uma madeireira localizada às margens da Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Cataguá. O trabalhador sofreu graves ferimentos na região abdominal e nas pernas, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e acidental. Peritos estiveram na empresa para coletar vestígios, e exames necroscópico e toxicológico foram solicitados para auxiliar na investigação.
Hipótese é de que vítima tentou subir na máquina
Segundo o boletim de ocorrência, o técnico de segurança do trabalho informou que o trabalhador teria tentado subir na pá carregadeira enquanto o equipamento trafegava por uma via interna da empresa.
De acordo com o relato, a vítima tentou se segurar na parte superior da máquina, mas perdeu o apoio das mãos e dos pés, caiu sob o veículo e acabou sendo atropelada. O equipamento passou sobre a região abdominal e os membros inferiores do trabalhador.
O técnico, no entanto, afirmou que não presenciou o acidente. As informações foram repassadas por outros funcionários da madeireira e ainda serão verificadas durante a investigação.
Operador afirma que não viu aproximação
O operador da pá carregadeira também prestou depoimento à Polícia Civil. Ele afirmou que conduzia o equipamento em baixa velocidade quando o trabalhador se aproximou pela lateral e tentou alcançar a escada da máquina.
Segundo o relato, ele não percebeu a aproximação antes do impacto. Assim que constatou o acidente, interrompeu imediatamente a movimentação do veículo.
Ainda conforme o depoimento, a vítima permaneceu consciente nos primeiros momentos após o atropelamento, até a chegada das equipes de resgate.
Investigação vai confirmar se houve tentativa de carona
A suspeita de que o trabalhador tentava pegar carona na pá carregadeira surgiu nos primeiros depoimentos prestados à Polícia Civil.
O técnico de segurança declarou acreditar que a vítima pretendia utilizar a máquina para chegar a outro setor da madeireira. O operador também afirmou ter entendido que essa seria a intenção.
Apesar disso, a Polícia Civil destaca que a hipótese ainda não está confirmada. A perícia irá confrontar os depoimentos com os vestígios encontrados no local, a posição da máquina, a área de circulação e as lesões sofridas pela vítima.