A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um trabalhador de 60 anos que foi atropelado e esmagado por uma pá carregadeira dentro de uma madeireira, em Taubaté. A principal linha de investigação aponta que a vítima teria tentado pegar carona no equipamento para se deslocar entre setores da empresa, mas essa versão ainda depende da conclusão da perícia.

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O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), em uma madeireira localizada às margens da Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Cataguá. O trabalhador sofreu graves ferimentos na região abdominal e nas pernas, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu.