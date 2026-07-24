Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão foi registrado na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), no trecho correspondente ao município de Caçapava, no Vale do Paraíba.
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Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o veículo de carga tombado às margens da rodovia, com o chassi e as rodas virados para cima após colidir contra as defensas metálicas e o poste de sinalização da via.
Segundo as imagens gravadas no local, equipes de apoio e trabalhadores atuaram no transbordo da carga e no recolhimento dos materiais espalhados pelo acostamento e pelo canteiro lateral. Outro caminhão de prancha de madeira foi utilizado no local para auxílio na remoção da carga e liberação do trecho. Uma caminhonete utilitária também permaneceu imobilizada no acostamento próximo ao ponto do impacto.
A ocorrência mobilizou a atenção dos condutores devido ao bloqueio parcial do acostamento e aos trabalhos de remoção na pista. As causas do acidente e o estado de saúde do condutor do caminhão não foram informados. A Polícia Rodoviária Estadual e a concessionária responsável pela rodovia acompanham a situação para garantir a segurança viária e restabelecer o fluxo normal do tráfego.