Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão foi registrado na Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), no trecho correspondente ao município de Caçapava, no Vale do Paraíba.

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Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o veículo de carga tombado às margens da rodovia, com o chassi e as rodas virados para cima após colidir contra as defensas metálicas e o poste de sinalização da via.