Uma mulher morreu após se afogar em um pesque-pague na tarde desta quinta-feira (23). Segundo testemunhas, ela permaneceu aproximadamente sete minutos submersa antes de ser retirada da água. Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.

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O caso aconteceu no bairro Bom Sucesso, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e enviou equipes para atender a ocorrência, com duas viaturas e uma aeronave.