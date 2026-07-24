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TRAGÉDIA

Mulher vai a pesqueiro, cai, fica 7 minutos submersa e morre

Por Da Redação | São Sebastião (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher vai a pesqueiro, cai, fica 7 minutos submersa e morre
Mulher vai a pesqueiro, cai, fica 7 minutos submersa e morre

Uma mulher morreu após se afogar em um pesque-pague na tarde desta quinta-feira (23). Segundo testemunhas, ela permaneceu aproximadamente sete minutos submersa antes de ser retirada da água. Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.

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O caso aconteceu no bairro Bom Sucesso, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e enviou equipes para atender a ocorrência, com duas viaturas e uma aeronave.

Antes da chegada do socorro especializado, um bombeiro militar que estava de folga soube da situação e iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) na tentativa de salvar a vítima.

Após a chegada das equipes, os trabalhos de reanimação foram intensificados com o uso de um desfibrilador externo automático (DEA).

A equipe médica transportada pelo helicóptero também participou do atendimento, realizando procedimentos avançados de suporte à vida e administração de medicamentos, mas a mulher não apresentou resposta aos esforços de reanimação. As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas.

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