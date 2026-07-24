A Câmara Municipal de Sã José dos Campos será iluminada com luzes azuis em apoio ao Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, em 25 de julho, data que foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2021.
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A iniciativa integra o movimento nacional "Go Blue – Vista-se de Azul", promovido pela Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), para conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos.
A data busca chamar a atenção para um problema de saúde pública que ainda provoca milhares de mortes todos os anos. De acordo com a Sobrasa, cerca de 5.740 pessoas morrem afogadas anualmente no Brasil, o que representa uma vítima fatal a cada 90 minutos.
Os dados também revelam um cenário preocupante entre as crianças. O afogamento é a segunda principal causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos, e, em média, quatro crianças perdem a vida diariamente em acidentes desse tipo no país.
Férias escolares
Com o período de férias escolares, especialistas alertam para a necessidade de atenção redobrada de pais e responsáveis. O aumento do tempo em piscinas, clubes, sítios e áreas de lazer amplia o risco de acidentes, especialmente em piscinas residenciais.
Segundo a Sobrasa, aproximadamente metade dos afogamentos envolvendo crianças ocorre dentro de casa.
As estatísticas apontam ainda que 52% das mortes de crianças de até 9 anos acontecem em residências, enquanto 66% dos óbitos por afogamento em geral são registrados em rios, lagos e represas. Os homens representam a maioria das vítimas, com índice seis vezes superior ao das mulheres, e 41% das mortes ocorrem antes dos 29 anos de idade.
Para o secretário-geral da Sobrasa, David Szpilman, grande parte dessas ocorrências poderia ser evitada.
"A cada caso noticiado, famílias são devastadas por uma tragédia que poderia ser evitada. A maioria dos afogamentos ocorre por falta de informação, supervisão adequada e respeito aos riscos presentes em cada ambiente aquático. O Dia Mundial da Prevenção do Afogamento é uma oportunidade para transformar informação em atitude e salvar vidas", afirma.
Programa e workshop
Além da iluminação da Câmara de São José dos Campos, a campanha nacional inclui o programa "Celebrando sua Cidade", com atividades educativas e cursos sobre emergências aquáticas, e o desafio esportivo "Dando a Volta no Planeta Azul", que reunirá praticantes de esportes aquáticos em diferentes regiões do país.
Como parte da programação, a Sobrasa também promoverá o Workshop de Emergências Aquáticas, realizado simultaneamente em diversas cidades brasileiras, incluindo São José dos Campos. A iniciativa é voltada para praticantes de esportes e atividades em ambientes aquáticos e abordará prevenção de acidentes, identificação de situações de risco, tomada de decisões seguras e procedimentos adequados em casos de emergência.
A expectativa é que as ações reforcem a cultura da prevenção e contribuam para reduzir o número de mortes por afogamento no Brasil.