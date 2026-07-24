A Câmara Municipal de Sã José dos Campos será iluminada com luzes azuis em apoio ao Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, em 25 de julho, data que foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2021.

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A iniciativa integra o movimento nacional "Go Blue – Vista-se de Azul", promovido pela Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), para conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes em ambientes aquáticos.