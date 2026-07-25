25 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Atacou rival a pauladas e facão após surto de fúria em feira

Por Da Redação | Ceilândia (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Atacou rival a pauladas e facão após surto de fúria em feira
Atacou rival a pauladas e facão após surto de fúria em feira

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal após agredir e tentar matar outro homem com golpes de facão. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

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O crime aconteceu na Feira do Produtor, em Ceilândia (DF), na quinta-feira (23). Após receber informações sobre a ocorrência, equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), da 19ª Delegacia de Polícia, iniciaram buscas pelo suspeito.

Durante a ação, os policiais localizaram e prenderam o agressor poucas horas depois do ataque. Um facão e um pedaço de madeira, apontados como objetos utilizados durante a agressão, foram apreendidos.

A vítima sofreu diversas lesões provocadas pelos golpes de arma branca e pelo espancamento. O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A identidade dele não foi divulgada.

O suspeito foi conduzido à 19ª DP, onde permanece preso e à disposição da Justiça. A unidade policial ficará responsável pela investigação para esclarecer a motivação do crime e as circunstâncias da tentativa de homicídio.

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