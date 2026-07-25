Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal após agredir e tentar matar outro homem com golpes de facão. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na Feira do Produtor, em Ceilândia (DF), na quinta-feira (23). Após receber informações sobre a ocorrência, equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), da 19ª Delegacia de Polícia, iniciaram buscas pelo suspeito.