Um motociclista de 51 anos morreu após se envolver em um acidente com uma van escolar na tarde desta quinta-feira (23). A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada em uma unidade de saúde.

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O acidente aconteceu em frente ao Hospital Regional de Brazlândia, em Brazlândia (DF), por volta das 17h30. O motociclista foi identificado como Rubens Gomes de Oliveira, segundo confirmação da família.