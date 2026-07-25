Um motociclista de 51 anos morreu após se envolver em um acidente com uma van escolar na tarde desta quinta-feira (23). A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada em uma unidade de saúde.
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O acidente aconteceu em frente ao Hospital Regional de Brazlândia, em Brazlândia (DF), por volta das 17h30. O motociclista foi identificado como Rubens Gomes de Oliveira, segundo confirmação da família.
De acordo com familiares, Rubens voltava do trabalho quando ocorreu a colisão. Ele pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Titan EX e estava próximo de casa no momento do acidente.
"Ele estava quase chegando em casa", afirmou um familiar, que preferiu não se identificar. A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida pelas autoridades.
Rubens era morador do Setor Veredas, em Brazlândia, e deixa dois filhos. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes encontraram a vítima inconsciente no momento do atendimento. O motociclista foi encaminhado ao hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
O motorista da van escolar, uma Renault Master Bus 16 DCI, permaneceu no local durante o atendimento e não sofreu ferimentos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para preservar a área e auxiliar nos trabalhos. A investigação deverá apontar as circunstâncias do acidente.