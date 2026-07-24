Aos 4 anos, Luiza enfrenta uma corrida contra o tempo para conseguir realizar um tratamento experimental nos Estados Unidos. Diagnosticada com uma doença genética ultrarrara e progressiva, a menina precisa arrecadar cerca de R$ 185 mil para custear a viagem e a permanência no exterior, onde foi selecionada para participar de uma terapia gênica.

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Luiza é moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tem Paraplegia Espástica Hereditária tipo 50 (SPG50), uma condição que afeta menos de 100 pessoas no mundo. A doença compromete o desenvolvimento motor e pode provocar a perda gradual de movimentos ao longo dos anos.