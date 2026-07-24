Um homem foi preso suspeito de invadir a casa da ex-companheira, agredi-la e atear fogo na cadela da família, que estava viva, após não aceitar o fim do relacionamento. O animal chegou a ser resgatado por moradores, mas não resistiu à gravidade das queimaduras e morreu.

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O caso aconteceu em Passos, no Sul de Minas, na quinta-feira (23). Segundo o relato da vítima à polícia, o suspeito entrou na residência sem autorização e iniciou as agressões físicas contra ela.