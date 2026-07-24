Uma discussão entre duas vizinhas terminou em agressão e passou a ser investigada pela Polícia Civil. A vítima afirma ter sido atacada com spray de pimenta, socos e puxões de cabelo após descartar fezes de cachorro em uma lixeira. Já a defesa da suspeita, que é policial penal, sustenta que o episódio faz parte de um conflito antigo entre as moradoras.

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O caso ocorreu no bairro Ana Lúcia, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o relato da vítima à polícia, ela passeava com os cães quando foi abordada pela vizinha, que teria iniciado as agressões por causa do descarte das fezes dos animais em uma lixeira.