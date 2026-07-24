Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por feminicídio após matar a companheira, de 56 anos, com golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida diversas vezes no pescoço e no tórax. Após o crime, o suspeito confessou o assassinato a frequentadores de um bar e acabou detido.

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O caso aconteceu na quinta-feira (23), no bairro Canaã, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais foram acionados depois que o homem entrou em um bar, consumiu bebida alcoólica e contou às pessoas que havia matado a companheira.