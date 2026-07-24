Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por feminicídio após matar a companheira, de 56 anos, com golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida diversas vezes no pescoço e no tórax. Após o crime, o suspeito confessou o assassinato a frequentadores de um bar e acabou detido.
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O caso aconteceu na quinta-feira (23), no bairro Canaã, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais foram acionados depois que o homem entrou em um bar, consumiu bebida alcoólica e contou às pessoas que havia matado a companheira.
Ao chegarem à residência, os militares encontraram a mulher já sem sinais vitais. Conforme o boletim de ocorrência, ela apresentava cerca de oito perfurações provocadas por faca, concentradas na região do pescoço e do tórax.
Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que cometeu o crime após a companheira dar um tapa em suas costas. Ainda segundo o relato registrado pela ocorrência, ele disse que não estava arrependido do que havia feito.
A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para realizar os levantamentos técnicos e recolher a faca utilizada no crime. Testemunhas e pessoas próximas ao casal também foram ouvidas para auxiliar nas investigações.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à delegacia, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de feminicídio e, posteriormente, foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
As investigações seguem para esclarecer todas as circunstâncias do crime.