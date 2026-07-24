24 de julho de 2026
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ASSALTO

VÍDEO: ladrão derruba mulher e rouba celular durante o dia

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: ladrão derruba mulher e rouba celular durante o dia
VÍDEO: ladrão derruba mulher e rouba celular durante o dia

Duas mulheres foram assaltadas por um criminoso armado enquanto caminhavam pela calçada na manhã desta quarta-feira (22). Durante a ação, uma das vítimas tentou escapar, mas foi alcançada, derrubada no chão e teve o celular e a bolsa roubados. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

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O assalto aconteceu na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. As imagens mostram duas mulheres caminhando pela via quando dois homens chegam em uma motocicleta e param próximo às vítimas. Veja o vídeo aqui.

Na sequência, um dos suspeitos desce da moto armado e anuncia o assalto. Uma das mulheres entrega a bolsa imediatamente. A outra tenta fugir, mas é perseguida pelo criminoso, que a derruba no chão antes de pegar seus pertences.

Enquanto o assaltante praticava o roubo, o comparsa permaneceu na motocicleta dando cobertura para a fuga. Após a ação, os dois deixaram o local.

Mesmo após ser derrubada, a vítima conseguiu se levantar e deixou o local caminhando. A outra mulher permaneceu parada por alguns instantes até a saída dos criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta das 10h40, na Rua Funchal, no trecho em direção à Rua Helena. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso é investigado e que as diligências continuam para identificar e prender os responsáveis pelo assalto.

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