Duas mulheres foram assaltadas por um criminoso armado enquanto caminhavam pela calçada na manhã desta quarta-feira (22). Durante a ação, uma das vítimas tentou escapar, mas foi alcançada, derrubada no chão e teve o celular e a bolsa roubados. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
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O assalto aconteceu na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. As imagens mostram duas mulheres caminhando pela via quando dois homens chegam em uma motocicleta e param próximo às vítimas. Veja o vídeo aqui.
Na sequência, um dos suspeitos desce da moto armado e anuncia o assalto. Uma das mulheres entrega a bolsa imediatamente. A outra tenta fugir, mas é perseguida pelo criminoso, que a derruba no chão antes de pegar seus pertences.
Enquanto o assaltante praticava o roubo, o comparsa permaneceu na motocicleta dando cobertura para a fuga. Após a ação, os dois deixaram o local.
Mesmo após ser derrubada, a vítima conseguiu se levantar e deixou o local caminhando. A outra mulher permaneceu parada por alguns instantes até a saída dos criminosos.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta das 10h40, na Rua Funchal, no trecho em direção à Rua Helena. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso é investigado e que as diligências continuam para identificar e prender os responsáveis pelo assalto.