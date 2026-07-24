A Justiça de São Paulo condenou o médico oftalmologista Paulo Barição a 40 anos de prisão por causar a perda parcial ou permanente da visão de 21 pacientes após um mutirão de cirurgias de catarata. A decisão aponta que o profissional assumiu o risco de provocar as infecções ao descumprir protocolos básicos de higiene durante os procedimentos.
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Os fatos ocorreram em 2016, no ABC Paulista, durante um mutirão de cirurgias de catarata. Conforme o processo, 21 dos 27 pacientes operados desenvolveram infecção causada por uma bactéria após os procedimentos, o que resultou em sequelas permanentes na visão.
As investigações apontaram falhas graves na esterilização dos instrumentos cirúrgicos. Segundo a apuração, apenas duas caixas de materiais foram utilizadas para atender diversos pacientes em sequência, embora cada cirurgia exigisse um kit próprio e devidamente esterilizado. O tempo necessário para a higienização correta dos equipamentos era incompatível com o ritmo adotado no mutirão.
Durante o processo, também ficou constatado que o oftalmologista não realizou a troca do avental entre as cirurgias. Para o juiz responsável pelo caso, o médico tinha conhecimento dos riscos de contaminação e, ainda assim, deixou de cumprir os protocolos essenciais de segurança, motivo pelo qual foi condenado.
A reportagem tentou contato com a defesa de Paulo Barição, mas não conseguiu localizá-la. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.