A Justiça de São Paulo condenou o médico oftalmologista Paulo Barição a 40 anos de prisão por causar a perda parcial ou permanente da visão de 21 pacientes após um mutirão de cirurgias de catarata. A decisão aponta que o profissional assumiu o risco de provocar as infecções ao descumprir protocolos básicos de higiene durante os procedimentos.

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Os fatos ocorreram em 2016, no ABC Paulista, durante um mutirão de cirurgias de catarata. Conforme o processo, 21 dos 27 pacientes operados desenvolveram infecção causada por uma bactéria após os procedimentos, o que resultou em sequelas permanentes na visão.