Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro, sair da pista e bater contra um poste de energia elétrica no fim da manhã desta quarta-feira (22). Apesar da força do impacto e da destruição na parte dianteira do veículo, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para uma unidade de saúde.
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O acidente aconteceu em Lucas do Rio Verde, na rotatória da MT-449, conhecida como Rotatória da Galinha, nas proximidades da sede do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo as informações apuradas, o condutor seguia no sentido bairro Industrial/Centro quando perdeu o controle da direção. O Toyota Corolla saiu da pista, atingiu blocos de concreto instalados às margens da rodovia e, em seguida, colidiu contra um poste da rede de distribuição de energia.
Com a batida, a parte dianteira do automóvel ficou completamente destruída. O poste teve a estrutura danificada, ficou quebrado e permaneceu sustentado apenas pela fiação e pelos vergalhões internos, situação que exigiu a atuação das equipes responsáveis pela rede elétrica devido ao risco de queda.
O motorista, que estava sozinho no veículo, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local e foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde permaneceu em observação. De acordo com as equipes de resgate, ele não sofreu ferimentos graves. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.
Com informações do CenárioMT