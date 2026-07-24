Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro, sair da pista e bater contra um poste de energia elétrica no fim da manhã desta quarta-feira (22). Apesar da força do impacto e da destruição na parte dianteira do veículo, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para uma unidade de saúde.

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O acidente aconteceu em Lucas do Rio Verde, na rotatória da MT-449, conhecida como Rotatória da Galinha, nas proximidades da sede do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar.