24 de julho de 2026
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NA REDE MUNICIPAL

Em Taubaté, 21 mil pacientes esperam por exames laboratoriais

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Mastellini
Número representa 2,5 vezes a cota mensal de pacientes que podem ser atendidos na rede municipal, que é de 8,3 mil; Prefeitura diz que fila aumentou devido à transição de empresas, no início de abril
Número representa 2,5 vezes a cota mensal de pacientes que podem ser atendidos na rede municipal, que é de 8,3 mil; Prefeitura diz que fila aumentou devido à transição de empresas, no início de abril

Fila
Atualmente, 21.454 pacientes aguardam agendamento para realização de exames laboratoriais na rede municipal de Taubaté. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL).

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Transição
Segundo a Prefeitura, "o aumento do tempo de espera ocorreu em razão da transição contratual entre a empresa anteriormente responsável pelos serviços e a nova contratada". Até 31 de março, os serviços eram executados pela Científica Lab. Em 1º de abril, assumiu a Mastellini.

Contrato
Ainda de acordo com a Prefeitura, a capacidade contratada corresponde a 8.300 pacientes/mês, mas já estava previsto no novo contrato que "a empresa possuía período de até três meses para implantação integral da estrutura operacional, incluindo abertura das unidades, instalação de equipamentos e ampliação da capacidade de atendimento".

Exames
Segundo a Prefeitura, devido à transição, a Mastellini não atingiu o número máximo de pacientes (8.300) nos três primeiros meses: foram 5.883 em abril, 8.063 em maio e 8.159 em junho. "Encerrado o período de transição, no mês de julho de 2026, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a ampliação do número de agendamentos, visando reduzir gradativamente o tempo de espera", afirmou o município.

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