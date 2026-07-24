Fila
Atualmente, 21.454 pacientes aguardam agendamento para realização de exames laboratoriais na rede municipal de Taubaté. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Transição
Segundo a Prefeitura, "o aumento do tempo de espera ocorreu em razão da transição contratual entre a empresa anteriormente responsável pelos serviços e a nova contratada". Até 31 de março, os serviços eram executados pela Científica Lab. Em 1º de abril, assumiu a Mastellini.
Contrato
Ainda de acordo com a Prefeitura, a capacidade contratada corresponde a 8.300 pacientes/mês, mas já estava previsto no novo contrato que "a empresa possuía período de até três meses para implantação integral da estrutura operacional, incluindo abertura das unidades, instalação de equipamentos e ampliação da capacidade de atendimento".
Exames
Segundo a Prefeitura, devido à transição, a Mastellini não atingiu o número máximo de pacientes (8.300) nos três primeiros meses: foram 5.883 em abril, 8.063 em maio e 8.159 em junho. "Encerrado o período de transição, no mês de julho de 2026, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a ampliação do número de agendamentos, visando reduzir gradativamente o tempo de espera", afirmou o município.