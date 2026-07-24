Fila

Atualmente, 21.454 pacientes aguardam agendamento para realização de exames laboratoriais na rede municipal de Taubaté. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Diego Fonseca (PL).

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Transição

Segundo a Prefeitura, "o aumento do tempo de espera ocorreu em razão da transição contratual entre a empresa anteriormente responsável pelos serviços e a nova contratada". Até 31 de março, os serviços eram executados pela Científica Lab. Em 1º de abril, assumiu a Mastellini.