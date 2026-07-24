O São José reforçou seu elenco para a sequência da Copa Paulista com a contratação do atacante João Guilherme, de 31 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Manauara, com vínculo até o dia 23 de outubro, e já está regularizado para estrear pela Águia do Vale.

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O reforço desembarca em São José dos Campos após viver uma das melhores temporadas da carreira. Em 2026, João Guilherme disputou 23 partidas pelo clube amazonense e marcou seis gols, terminando como artilheiro da equipe no ano.

Destaque do Manauara em 2026