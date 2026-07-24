O São José reforçou seu elenco para a sequência da Copa Paulista com a contratação do atacante João Guilherme, de 31 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Manauara, com vínculo até o dia 23 de outubro, e já está regularizado para estrear pela Águia do Vale.
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O reforço desembarca em São José dos Campos após viver uma das melhores temporadas da carreira. Em 2026, João Guilherme disputou 23 partidas pelo clube amazonense e marcou seis gols, terminando como artilheiro da equipe no ano.
Destaque do Manauara em 2026
Antes de acertar com o São José, João Guilherme participou das campanhas do Manauara no Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante ajudou o clube a alcançar a semifinal do Estadual e a terceira fase das duas competições nacionais, sendo uma das principais referências ofensivas da equipe.
Além do bom momento vivido nesta temporada, o jogador também acumula conquistas importantes na carreira. Em 2023, levantou o título da Copa Governador de Mato Grosso pelo Mixto. Já em 2025, terminou como artilheiro da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.
Atacante quer repetir desempenho na Águia do Vale
Em sua apresentação, João Guilherme destacou a boa fase vivida no futebol amazonense e afirmou que pretende manter o mesmo desempenho vestindo a camisa do São José.
"Já tive algumas experiências no futebol e fui muito feliz nessa última passagem pelo Manauara. Consegui marcar alguns gols e ajudar a equipe. Espero repetir isso aqui no São José e contribuir da melhor maneira possível, com muita entrega e junto ao grupo, para alcançarmos os nossos objetivos."
O atacante também comemorou a oportunidade de defender a Águia do Vale.
"Estou muito feliz, de verdade. Recebi o convite do São José com muita alegria e espero chegar bem, ajudar a equipe e corresponder às expectativas."
Reforço já pode estrear
João Guilherme já está integrado ao elenco comandado pela comissão técnica do São José, teve sua documentação regularizada e fica à disposição para a partida deste sábado, pela Copa Paulista, contra o São Bernardo, às 19h, no estádio Martins Pereira.
A chegada do atacante amplia as opções ofensivas da Águia do Vale na busca por uma vaga na próxima fase da competição. Com experiência em diferentes clubes do futebol brasileiro e vivendo boa fase em 2026, João Guilherme chega como uma das principais apostas do São José para fortalecer o setor ofensivo na sequência da temporada.