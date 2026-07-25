O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (24), durante visita às instalações da Avibras Aeroco, em Jacareí, que a recuperação da empresa representa um passo estratégico para a soberania nacional, a geração de empregos e o fortalecimento da indústria brasileira de defesa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em discurso para trabalhadores, autoridades e representantes do setor, Lula destacou a importância da Avibras para o desenvolvimento tecnológico do país e disse que acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pela empresa nos últimos anos.