Um homem de 51 anos foi preso após matar a esposa, de 56 anos, durante uma discussão motivada porque ela teria se recusado a preparar o almoço.

O crime ocorreu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e, segundo a Polícia Militar, após atacar a companheira com golpes de faca, o suspeito foi a um bar, tomou uma dose de pinga e contou a testemunhas que havia acabado de matar a mulher.

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