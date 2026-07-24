Um homem de 51 anos foi preso após matar a esposa, de 56 anos, durante uma discussão motivada porque ela teria se recusado a preparar o almoço.
O crime ocorreu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e, segundo a Polícia Militar, após atacar a companheira com golpes de faca, o suspeito foi a um bar, tomou uma dose de pinga e contou a testemunhas que havia acabado de matar a mulher.
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De acordo com a PM, o crime aconteceu na quinta-feira (23). Depois de deixar o bar, o homem retornou para casa, no bairro Residencial Canaã Um, onde foi encontrado pelos policiais lavando a louça.
No imóvel, os militares localizaram a vítima já sem vida. A perícia da Polícia Civil constatou que ela foi atingida por oito golpes de faca.
Suspeito confessou o crime
Ainda segundo a Polícia Militar, o homem confessou que matou a esposa após uma discussão iniciada porque ela não quis preparar o almoço.
Após o crime, ele caminhou até um bar próximo da residência, ingeriu uma dose de cachaça e relatou o assassinato a pessoas que estavam no local. A informação levou os policiais até a casa do casal, onde efetuaram a prisão em flagrante.
Casal tinha histórico de violência
Conforme a polícia, o casal vivia junto havia cerca de nove anos e possuía histórico de desentendimentos frequentes.
O homem já havia sido preso em 2021 por ameaçar a companheira, o que reforça o histórico de violência doméstica registrado entre os dois.
Após ser preso, o suspeito foi encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que apura as circunstâncias do feminicídio.