24 de julho de 2026
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E VOLTOU PARA CASA

Matou a mulher porque não tinha almoço e foi ao bar tomar pinga

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem de 51 anos foi preso após matar a esposa, de 56 anos, durante uma discussão motivada porque ela teria se recusado a preparar o almoço.

O crime ocorreu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e, segundo a Polícia Militar, após atacar a companheira com golpes de faca, o suspeito foi a um bar, tomou uma dose de pinga e contou a testemunhas que havia acabado de matar a mulher.

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De acordo com a PM, o crime aconteceu na quinta-feira (23). Depois de deixar o bar, o homem retornou para casa, no bairro Residencial Canaã Um, onde foi encontrado pelos policiais lavando a louça.

No imóvel, os militares localizaram a vítima já sem vida. A perícia da Polícia Civil constatou que ela foi atingida por oito golpes de faca.

Suspeito confessou o crime

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem confessou que matou a esposa após uma discussão iniciada porque ela não quis preparar o almoço.

Após o crime, ele caminhou até um bar próximo da residência, ingeriu uma dose de cachaça e relatou o assassinato a pessoas que estavam no local. A informação levou os policiais até a casa do casal, onde efetuaram a prisão em flagrante.

Casal tinha histórico de violência

Conforme a polícia, o casal vivia junto havia cerca de nove anos e possuía histórico de desentendimentos frequentes.

O homem já havia sido preso em 2021 por ameaçar a companheira, o que reforça o histórico de violência doméstica registrado entre os dois.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que apura as circunstâncias do feminicídio.

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