O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu investimentos na área de defesa para fazer com que o Brasil seja capaz de se defender de uma agressão estrangeira.
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Durante visita às instalações da Avibras Aeroco, em Jacareí, nesta sexta-feira (24), Lula disse que o país precisa assegurar a defesa das suas fronteiras em razão de haver “loucos pelo mundo querendo fazer guerra”, em alusão ao presidente norte-americano Donald Trump, envolvido em uma guerra contra o Irã.
Lula discursou para ministros do governo e executivos e trabalhadores da Avibras, durante a visita que fez à fábrica em Jacareí. A empresa retomou a operação após cerca de quatro anos paralisada, em razão de grave crise financeira.
Segundo Lula, a extensão das fronteiras brasileiras em mar e terra exige que o país invista na área de defesa.
“A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente. E a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra. E a gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja da paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de futebol, temos que estar preparados para nos defendermos.”
“Porque quando tem uma confusão, ninguém fica perguntando quem é quem. Ou começa a confusão, ou se arruma, ou você está fora. Então, nós vamos cuidar da defesa, porque o país é muito poderoso”, disse Lula, citando as riquezas naturais do Brasil..
O presidente afirmou que quer as Forças Armadas “bem equipadas, bem treinadas, com os soldados que for o suficiente para tomar conta desse país”.
“Quero ela bem-preparada do ponto de vista de armamento, de conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país”, completou.