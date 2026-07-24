O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu investimentos na área de defesa para fazer com que o Brasil seja capaz de se defender de uma agressão estrangeira.

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Durante visita às instalações da Avibras Aeroco, em Jacareí, nesta sexta-feira (24), Lula disse que o país precisa assegurar a defesa das suas fronteiras em razão de haver “loucos pelo mundo querendo fazer guerra”, em alusão ao presidente norte-americano Donald Trump, envolvido em uma guerra contra o Irã.