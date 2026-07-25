O São José marcou no fim e venceu o São Bernardo por 2 a 1 na tarde deste sábado (25), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Na segunda rodada do grupo D da Copa Paulista, a Águia do Vale fez seu primeiro jogo diante da torcida.

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, vai a 6 pontos e assume a liderança, contra 3 pontos do Cachorrão.