O São José marcou no fim e venceu o São Bernardo por 2 a 1 na tarde deste sábado (25), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Na segunda rodada do grupo D da Copa Paulista, a Águia do Vale fez seu primeiro jogo diante da torcida.
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, vai a 6 pontos e assume a liderança, contra 3 pontos do Cachorrão.
Na próxima rodada, o São José visita o Santo André no outro domingo, dia 2 de agosto, a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Já o Cachorrão joga um dia antes, às 15h, em visita ao São Caetano.
Na Copa Paulista deste ano, são quatro grupos de quatro times, com 16 no total, onde o primeiro de cada chave, após seis rodadas, avança direto para as quartas de final, enquanto o segundo e o terceiro de cada grupo avançam para um mata-mata de oito times.
O torneio vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil do ano seguinte. E o campeão escolhe qual deles quer disputar, deixando o vice-campeão com a outra vaga restante.
Neste sábado, a Águia fez 1 a 0 aos 20 min com Neto Oliveira, em chute da entrada da área, que desviou na zaga, enganou o goleiro e entrou.
Na etapa final, Robert empatou aos 10min para o Cachorrão, em chute cruzado, rasteiro, à direita de João Lucas.
Mas, aos 42min, Kauã mandou de longe e fez 2 a 1, em chute que foi no canto direito do goleiro. Depois, o time visitante ainda tentou uma reação, mas não conseguiu.