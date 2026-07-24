O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fortalecimento da indústria nacional de defesa durante visita à fábrica da Avibras Aeroco, em Jacareí, nesta sexta-feira (24).

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Em discurso voltado à soberania nacional, Lula afirmou que proteger o território brasileiro deve ser uma prioridade permanente do Estado, elogiou os trabalhadores que mantiveram a empresa durante anos de crise e destacou a importância estratégica da recuperação da fabricante de equipamentos militares.