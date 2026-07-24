Profissionais do mercado imobiliário terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos técnicos em avaliação imobiliária durante a oficina prática promovida pelo CRECISP, que acontece no próximo 28 de julho, das 13h às 18h, na OAB Taubaté – 18ª Subseção, localizada na Rua Quatro de Março, 441, Centro, Taubaté.

Com o tema "Avaliação de Imóveis – Oficina Prática: Como preparar o PTAM e responder a quesitos judiciais", o curso será ministrado pelo Prof. Petrus Mendonça, referência nacional na área. Perito Judicial, advogado especialista em Direito Imobiliário pela UFPE, professor de Direito Imobiliário (FCAP-UPE) e de Avaliação Imobiliária (Alfama Cursos), Petrus também é sócio-fundador do escritório De Souza Mendonça Advocacia e autor de diversas obras voltadas ao mercado imobiliário.

A capacitação foi desenvolvida para preparar corretores de imóveis a realizar avaliações com mais segurança, técnica e respaldo jurídico. Durante o encontro, os participantes aprenderão a aplicar corretamente as regras da homogeneização por fatores, selecionar as amostras ideais para cada avaliação, elaborar o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM) conforme as normas da ABNT e responder de forma adequada aos quesitos apresentados por juízes e pelas partes em processos judiciais.

Além do conteúdo teórico, a oficina terá foco na aplicação prática dos conceitos, proporcionando aos participantes uma experiência voltada para situações reais do mercado. A proposta é oferecer ferramentas que contribuam para avaliações mais precisas, fundamentadas e alinhadas às exigências técnicas e legais da profissão.

A iniciativa integra as ações de capacitação promovidas pelo CRECISP, reforçando o compromisso da entidade com a atualização constante dos corretores de imóveis e com a valorização da atividade profissional.

Serviço

Evento: Avaliação de Imóveis – Oficina Prática: Como preparar o PTAM e responder a quesitos judiciais

Data: 28 de julho de 2026

Horário: das 13h às 18h

Local: OAB Taubaté – 18ª Subseção

Endereço: Rua Quatro de Março, 441 – Centro – Taubaté/SP

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/U33YaPbBGcmmKHcn9