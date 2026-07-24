O setor da construção civil gerou 364 novos postos de trabalho em Taubaté nos primeiros cinco meses do ano, de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O setor da construção civil gerou 364 novos postos de trabalho em Taubaté nos primeiros cinco meses do ano, de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Este é o melhor resultado entre os municípios do Vale do Paraíba no período.

Os dados apontam um aquecimento do setor com a aprovação de novos empreendimentos por parte da Seplan (Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação). Em 2025, foram aprovados 44 edifícios residenciais, 856 residências e 164 projetos entre comerciais e industriais. Muitas delas tiveram início neste ano.

Este é o melhor resultado desde 2021. Em 2025, no mesmo período, a construção civil foi responsável por 67 novos postos de trabalho. Ou seja, o aumento é de 443% na comparação com o ano passado.

De janeiro a maio, Taubaté gerou 1.461 novos postos de trabalho. O setor da construção civil foi o segundo que mais criou vagas, atrás apenas de serviços, responsável por 1.103 novos postos de trabalho.

Confira o resultado das vagas geradas de janeiro a maio, em Taubaté, no setor da construção civil, nesta década: