24 de julho de 2026
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São José tem um mês inteiro de lazer nas férias

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Em destaque estão os programas Brincando nas Férias e Tô de Férias
Em destaque estão os programas Brincando nas Férias e Tô de Férias

As férias escolares de julho ganharam uma programação especial em São José dos Campos, com dezenas de atividades gratuitas voltadas para crianças, jovens e famílias. Promovida pela Prefeitura, a agenda reúne esporte, lazer, cultura e recreação em diferentes regiões da cidade, oferecendo opções para quem deseja aproveitar o período de descanso sem sair do município.

Um dos destaques é o Brincando nas Férias, programa voltado para crianças de 6 a 12 anos que promove gincanas, jogos, oficinas, brincadeiras tradicionais, atividades esportivas e recreativas em centros esportivos e poliesportivos municipais. Além de estimular a prática de atividades físicas, a iniciativa incentiva a socialização, o trabalho em equipe e o contato com diferentes modalidades esportivas.

Outra atração é o Tô de Férias, que leva diversão para parques e espaços públicos com atividades para toda a família. A programação inclui brinquedos infláveis, oficinas, apresentações culturais, recreação, esportes, música e diversas atrações ao ar livre, proporcionando momentos de lazer para pessoas de todas as idades.

Além dos programas especiais, as famílias também podem aproveitar a estrutura de lazer que São José oferece durante todo o ano. Parques como o Vicentina Aranha, Parque da Cidade Roberto Burle Marx, Parque Ribeirão Vermelho e o Banhado são excelentes opções para caminhadas, piqueniques, passeios de bicicleta e contato com a natureza. A cidade ainda conta com ciclovias, pistas de caminhada, playgrounds, academias ao ar livre e dezenas de áreas verdes distribuídas pelos bairros.

A programação de férias contempla atividades em diferentes dias e horários, permitindo que moradores de todas as regiões encontrem opções próximas de casa. A descentralização das ações facilita o acesso da população e amplia as oportunidades de lazer durante o recesso escolar.

Entre as atrações previstas estão:

  •  Brincadeiras e gincanas para crianças;
  • Oficinas recreativas e esportivas;
  •  Jogos e atividades de integração;
  • Brinquedos infláveis;
  • Apresentações culturais;
  • Atividades ao ar livre em parques e centros esportivos;
  • Espaços para convivência e lazer em família.


Todas as atividades são gratuitas e foram planejadas para oferecer entretenimento com segurança, incentivar a ocupação dos espaços públicos e fortalecer a convivência entre famílias e comunidades.

A programação completa, com datas, horários, locais e orientações para participação, está disponível no portal da Prefeitura de São José dos Campos. O calendário reúne todas as atividades do Brincando nas Férias, Tô de Férias e demais atrações especiais preparadas para o mês de julho, permitindo que cada família organize seu roteiro e aproveite o melhor das férias na cidade.

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