As férias escolares de julho ganharam uma programação especial em São José dos Campos, com dezenas de atividades gratuitas voltadas para crianças, jovens e famílias. Promovida pela Prefeitura, a agenda reúne esporte, lazer, cultura e recreação em diferentes regiões da cidade, oferecendo opções para quem deseja aproveitar o período de descanso sem sair do município.

Um dos destaques é o Brincando nas Férias, programa voltado para crianças de 6 a 12 anos que promove gincanas, jogos, oficinas, brincadeiras tradicionais, atividades esportivas e recreativas em centros esportivos e poliesportivos municipais. Além de estimular a prática de atividades físicas, a iniciativa incentiva a socialização, o trabalho em equipe e o contato com diferentes modalidades esportivas.

Outra atração é o Tô de Férias, que leva diversão para parques e espaços públicos com atividades para toda a família. A programação inclui brinquedos infláveis, oficinas, apresentações culturais, recreação, esportes, música e diversas atrações ao ar livre, proporcionando momentos de lazer para pessoas de todas as idades.

Além dos programas especiais, as famílias também podem aproveitar a estrutura de lazer que São José oferece durante todo o ano. Parques como o Vicentina Aranha, Parque da Cidade Roberto Burle Marx, Parque Ribeirão Vermelho e o Banhado são excelentes opções para caminhadas, piqueniques, passeios de bicicleta e contato com a natureza. A cidade ainda conta com ciclovias, pistas de caminhada, playgrounds, academias ao ar livre e dezenas de áreas verdes distribuídas pelos bairros.

A programação de férias contempla atividades em diferentes dias e horários, permitindo que moradores de todas as regiões encontrem opções próximas de casa. A descentralização das ações facilita o acesso da população e amplia as oportunidades de lazer durante o recesso escolar.

Entre as atrações previstas estão:

Brincadeiras e gincanas para crianças;

Oficinas recreativas e esportivas;

Jogos e atividades de integração;

Brinquedos infláveis;

Apresentações culturais;

Atividades ao ar livre em parques e centros esportivos;

Espaços para convivência e lazer em família.



Todas as atividades são gratuitas e foram planejadas para oferecer entretenimento com segurança, incentivar a ocupação dos espaços públicos e fortalecer a convivência entre famílias e comunidades.

A programação completa, com datas, horários, locais e orientações para participação, está disponível no portal da Prefeitura de São José dos Campos. O calendário reúne todas as atividades do Brincando nas Férias, Tô de Férias e demais atrações especiais preparadas para o mês de julho, permitindo que cada família organize seu roteiro e aproveite o melhor das férias na cidade.