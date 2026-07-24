Criminosos têm usado telhados de casas como rota de fuga no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. É o que mostra vídeo feito pelo GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas), da Guarda Civil Municipal, e revelam uma estratégia que tem sido utilizada por criminosos.

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O flagrante ocorreu na Avenida João de Oliveira e Silva, conhecida como "24 do Campo", um dos locais mais conhecidos pela atuação do tráfico de drogas na cidade. Nas imagens, os suspeitos atravessam os telhados de diferentes imóveis como se estivessem circulando pelas ruas, colocando em risco moradores e causando danos às residências.