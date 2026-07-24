Criminosos têm usado telhados de casas como rota de fuga no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. É o que mostra vídeo feito pelo GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas), da Guarda Civil Municipal, e revelam uma estratégia que tem sido utilizada por criminosos.
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O flagrante ocorreu na Avenida João de Oliveira e Silva, conhecida como "24 do Campo", um dos locais mais conhecidos pela atuação do tráfico de drogas na cidade. Nas imagens, os suspeitos atravessam os telhados de diferentes imóveis como se estivessem circulando pelas ruas, colocando em risco moradores e causando danos às residências.
De acordo com as forças de segurança, a utilização dos telhados como rota de fuga tem se tornado uma tática recorrente dos criminosos sempre que percebem a aproximação das equipes policiais ou da Guarda Civil Municipal.
As ações do GTAM na região seguem sendo intensificadas para combater o tráfico de drogas, ampliar a presença do poder público e dificultar a atuação de organizações criminosas no bairro.
PM faz operação com helicóptero Águia
Na manhã desta sexta-feira (24), um dia após o registro das imagens, a Polícia Militar realizou uma operação na mesma região do Campo dos Alemães. A ação ocorreu na Avenida João de Oliveira e Silva e teve como foco averiguações relacionadas ao tráfico de drogas.
As equipes contaram com o apoio do helicóptero Águia, que auxiliou no monitoramento aéreo e no cerco aos pontos considerados estratégicos pelas forças de segurança.
A operação faz parte das ações contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos.
Prefeitura diz que suspeito foi preso
Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que um suspeito foi preso no Campo dos Alemães.
"A Prefeitura de São José dos Campos informa que na noite desta quinta-feira (23), a Guarda Civil Municipal (GCM) capturou um suspeito por tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães.
Após denúncias de que havia uma fogueira na Avenida dos Evangélicos, feita por pessoas ligadas a atividade de tráfico, as equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da GTAM (Grupamento de Motos) atuaram em conjunto na capturam de um homem em posse de uma sacola com drogas, dinheiro, anotações sobre o comércio de entorpecentes e celular.
O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu a disposição da Justiça".