Câmeras de monitoramento flagraram um grave acidente na Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, na quinta-feira (23). Um motociclista colidiu contra a lateral de uma carreta e sofreu ferimentos graves.

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As imagens mostram o condutor da moto sendo arremessado com o impacto da batida.