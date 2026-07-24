24 de julho de 2026
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RIO-SANTOS

VÍDEO: Motociclista fica ferido em colisão com carreta na BR-101

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Colisão lateral em trecho da BR-101
Colisão lateral em trecho da BR-101

Câmeras de monitoramento flagraram um grave acidente na Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, na quinta-feira (23). Um motociclista colidiu contra a lateral de uma carreta e sofreu ferimentos graves.

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As imagens mostram o condutor da moto sendo arremessado com o impacto da batida.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

A faixa esquerda precisou ser interditada para o socorro da vítima, enquanto o tráfego foi desviado para o acostamento. Não houve congestionamento.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

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