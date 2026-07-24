Moradores de diversos bairros de São José dos Campos contestaram a informação divulgada pela Sabesp de que o abastecimento de água foi normalizado nesta sexta-feira (24). "Chegou ontem e já acabou hoje", disse uma moradora do Jardim Coqueiro, na zona leste.
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Nas redes sociais e em mensagens enviadas à reportagem de OVALE, consumidores afirmam que, após a retomada do fornecimento, a água voltou a faltar ou segue chegando com baixa pressão em diferentes regiões da cidade.
A Sabesp informou que concluiu as manutenções iniciadas na última segunda-feira (20) e que todos os reservatórios do município operam com níveis considerados satisfatórios. Segundo a companhia, o sistema de abastecimento foi restabelecido, embora alguns bairros ainda possam registrar intermitência devido à retomada gradual da pressão na rede.
Moradores rebatem Sabesp
Entretanto, os relatos enviados por moradores mostram uma realidade diferente. "Aqui na zona leste, no Coqueiro, chegou ontem e já acabou hoje. Estamos sem água e nem fomos notificados", escreveu uma moradora.
Outro internauta criticou a informação divulgada pela concessionária. "Ah tá... só se for na casa deles, porque no Jardim República não tem uma gota d'água."
O morador Vilsinho Junior também relatou que o problema persiste no Jardim República. "No Jardim República voltou, mas acabou novamente desde ontem de manhã. Estamos sem água aqui."
No bairro Interlagos, moradores afirmam que o abastecimento continua comprometido. "Minha casa no Interlagos a água está fraquíssima!!!"
Também há reclamações na Vila São Pedro. "Vila São Pedro está sem também."
Já um morador do bairro São Judas questionou a abrangência da normalização anunciada pela empresa. "Que mentira. Então o São Judas não faz parte de São José dos Campos."
Sabesp admite possibilidade de intermitência
Em nota, a Sabesp afirmou que a retomada do abastecimento ocorre de forma gradual para evitar danos à rede de distribuição.
Segundo a empresa, a recomposição da pressão é feita de maneira controlada para reduzir o risco de rompimentos em tubulações mais antigas.
"Esse procedimento é necessário para evitar rompimentos em tubulações mais antigas, causados por aumentos bruscos de pressão. Por isso, alguns bairros ainda podem registrar baixa pressão até a completa estabilização da rede", informou a concessionária.
Manutenção emergencial continua em bairros
A companhia também confirmou que mantém uma manutenção emergencial em uma estação de bombeamento que atende duas ruas do bairro Buquirinha II e em um trecho da rede de distribuição no Jardim República.
Durante os trabalhos, os imóveis afetados estão sendo abastecidos por caminhões-pipa.
Ressarcimento e descontos
Sobre pedidos de indenização ou descontos na conta de água em razão dos transtornos, a Sabesp informou que a antecipação da manutenção ocorreu de forma emergencial e orienta os consumidores que se sentirem prejudicados a procurar os canais oficiais de atendimento.
Os contatos são:
- Telefone: 0800 055 0195 (gratuito);
- WhatsApp: (11) 3388-8000;
- Agência Virtual da Sabesp.