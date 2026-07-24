Moradores de diversos bairros de São José dos Campos contestaram a informação divulgada pela Sabesp de que o abastecimento de água foi normalizado nesta sexta-feira (24). "Chegou ontem e já acabou hoje", disse uma moradora do Jardim Coqueiro, na zona leste.

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Nas redes sociais e em mensagens enviadas à reportagem de OVALE, consumidores afirmam que, após a retomada do fornecimento, a água voltou a faltar ou segue chegando com baixa pressão em diferentes regiões da cidade.