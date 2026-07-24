O São José Futsal visita o Praia Clube na tarde deste sábado (25), a partir das 18h30, na Arena G3, em Uberlândia, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Ainda com risco real de um inédito rebaixamento, ao menos o time joseense arrancou um histórico empate por 2 a 2 em casa contra o Corinthians na rodada passada, quando perdia por 2 a 0 e marcou dois gols já no último minuto de partida no ginásio do Teatrão.
No momento, o São José está em 14º e antepenúltimo lugar, em posição que o colocaria na repescagem contra o terceiro colocado da Liga Silver, a divisão de acesso. Pelo regulamento, dois últimos colocados são rebaixados.
Com 9 pontos, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira tem um a mais que o Marreco, penúltimo, e adversário direto na última rodada, dia 8 de agosto, em São José dos Campos.
E o jogo desta tarde será dos mais complicados, já que o Praia Clube está em quarto lugar, com 26 pontos, e perdeu apenas uma partida até agora na Liga Nacional.
Para a partida, o São José terá os desfalques dos atletas Gomes, Biel Espeto e Dentinho, que cumprem suspensão por excesso de cartões amarelos.