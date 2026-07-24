A ADC (Associação Desportiva Classista) Embraer comunicou, com profundo pesar, a morte de Luiz Alberto Ladewig, ex-presidente da entidade e uma das figuras mais importantes da história do clube. Ele faleceu na última quarta-feira (22), aos 76 anos, deixando um legado de dedicação, compromisso e contribuição ao desenvolvimento da associação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em nota oficial, a ADC Embraer destacou que Ladewig foi um dos responsáveis por fortalecer a trajetória da entidade ao longo dos anos, tornando-se uma referência para sócios, colaboradores e dirigentes que conviveram com ele.
Segundo a associação, sua atuação foi marcada pelo comprometimento com o esporte, a integração da comunidade e o crescimento institucional da ADC Embraer.
"Sua dedicação, comprometimento e contribuição foram fundamentais para a história da ADC Embraer, deixando um legado que será sempre lembrado por todos que fizeram e fazem parte da nossa comunidade", afirmou a entidade.
Legado na ADC Embraer
Luiz Alberto Ladewig presidiu a ADC Embraer e teve participação ativa na consolidação da associação como um dos principais clubes sociais e esportivos de São José dos Campos. Durante sua trajetória, tornou-se reconhecido pelo trabalho em prol da instituição e pelo relacionamento próximo com funcionários, associados e colaboradores.
A morte do ex-presidente gerou manifestações de pesar entre integrantes da comunidade da ADC Embraer, que ressaltaram sua dedicação e o impacto positivo de sua gestão.
Nota de pesar
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a ADC Embraer prestou solidariedade aos familiares e amigos.
"Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que encontrem força e conforto para enfrentar esta irreparável perda."
Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.