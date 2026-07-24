A ADC (Associação Desportiva Classista) Embraer comunicou, com profundo pesar, a morte de Luiz Alberto Ladewig, ex-presidente da entidade e uma das figuras mais importantes da história do clube. Ele faleceu na última quarta-feira (22), aos 76 anos, deixando um legado de dedicação, compromisso e contribuição ao desenvolvimento da associação.

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Em nota oficial, a ADC Embraer destacou que Ladewig foi um dos responsáveis por fortalecer a trajetória da entidade ao longo dos anos, tornando-se uma referência para sócios, colaboradores e dirigentes que conviveram com ele.