O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso meteorológico de 'Perigo Potencial' para a região do Vale do Paraíba. O aviso, que prevê tempestades e ventos, entrou em vigor às 10h desta sexta-feira (24) e permanece válido até as 23h59.

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Previsão Meteorológica e Impactos

A expectativa é de pancadas de chuva com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar o volume acumulado de até 50 milímetros no decorrer do dia.