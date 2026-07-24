24 de julho de 2026
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Alerta de perigo em SJC e região: ventos, tempestades e granizo

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa\Gerada com IA

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso meteorológico de 'Perigo Potencial' para a região do Vale do Paraíba. O aviso, que prevê tempestades e ventos, entrou em vigor às 10h desta sexta-feira (24) e permanece válido até as 23h59.

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Previsão Meteorológica e Impactos

A expectativa é de pancadas de chuva com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar o volume acumulado de até 50 milímetros no decorrer do dia.

As instabilidades vêm acompanhadas de ventos intensos, com rajadas variando entre 40 km/h e 60 km/h, e chance de queda isolada de granizo.

Apesar da previsão de chuva e ventania, o órgão aponta que é baixo o risco de transtornos graves, como cortes na rede elétrica, alagamentos, estragos em lavouras e queda de árvores.

Orientação 

Caso ocorram rajadas fortes de vento, a recomendação é não se abrigar sob árvores e evitar estacionar veículos perto de placas publicitárias e torres de transmissão.

Dentro de casa, evitar a utilização de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

Para informações adicionais ou chamados de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

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