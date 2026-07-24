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ACIDENTE

Caminhão tomba e causa congestionamento na Rodovia Dom Pedro 1º

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Trânsito na Rodovia Dom Pedro I, em Igaratá
Trânsito na Rodovia Dom Pedro I, em Igaratá

Um caminhão carregado de sucata tombou no km 32 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no trecho de Igaratá, por volta das 8h40 desta sexta-feira (24)

Foi necessária a interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul para os trabalhos de socorro, remoção dos veículos e limpeza da via. Por volta das 9h24, o congestionamento no local já atingia 1,2 km.

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De acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o veículo trafegava pela faixa 02 da pista Sul (sentido Jacareí/Vale do Paraíba) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, tombou e colidiu contra outro veículo que estava imobilizado no acostamento.  Com o impacto, a carga de sucata ficou espalhada sobre a pista.

Equipes de atendimento da concessionária Rota das Bandeiras e da Polícia Militar Rodoviária seguem atuando no local para coordenar a remoção da carga e liberar o tráfego. As causas do acidente seguem em apuração.

Não há informações sobre feridos.

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