Um caminhão carregado de sucata tombou no km 32 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no trecho de Igaratá, por volta das 8h40 desta sexta-feira (24) .

Foi necessária a interdição total das faixas e do acostamento no sentido sul para os trabalhos de socorro, remoção dos veículos e limpeza da via . Por volta das 9h24, o congestionamento no local já atingia 1,2 km.

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