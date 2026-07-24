Moradores de um condomínio na região do Barreiro, em Taubaté, foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (23) com a presença de um lobo-guará circulando pela área comum do residencial Sérgio Luchiari. O animal silvestre foi filmado caminhando entre os prédios antes de fugir do local, mobilizando equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil.
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O vídeo, obtido pela reportagem, mostra o lobo-guará caminhando sozinho pela área de circulação do condomínio. Ao perceber a movimentação de moradores, o animal acelera o passo, procura uma rota de saída e desaparece rapidamente do campo de visão da câmera.
Apesar do susto, não houve registro de ataques, tentativa de aproximação com moradores ou ferimentos no animal. Também não foram relatados danos nas dependências do condomínio.
Como o lobo-guará entrou no condomínio?
Ainda não há confirmação sobre a rota utilizada pelo animal para acessar o condomínio. O residencial está localizado na região do Barreiro, uma área que faz divisa com terrenos, áreas verdes e corredores ecológicos, o que facilita o deslocamento da fauna silvestre até regiões urbanizadas.
Especialistas explicam que o lobo-guará costuma percorrer longas distâncias em busca de alimento, água, abrigo e novos territórios. Durante esses deslocamentos, é comum que o animal atravesse estradas, terrenos, estacionamentos e até condomínios localizados próximos a áreas de vegetação.
As imagens registradas indicam que o comportamento do animal era de fuga, e não de agressividade. Assim que percebeu a presença de pessoas, o lobo-guará buscou deixar o local o mais rápido possível.
Animal não foi capturado
Após o acionamento dos moradores, equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil estiveram na região para acompanhar a ocorrência. Até a publicação desta reportagem, porém, não havia confirmação de captura nem informações sobre o paradeiro do animal após deixar o condomínio.
As autoridades poderão realizar vistorias na região para identificar possíveis rotas utilizadas pelo lobo-guará e avaliar a necessidade de monitoramento da área.
O que fazer ao encontrar um lobo-guará?
Embora seja um animal de grande porte, o lobo-guará tem comportamento naturalmente arisco e evita o contato com seres humanos. Em caso de avistamento, a orientação é:
- Não tentar se aproximar ou alimentar o animal;
- Manter distância e evitar cercá-lo;
- Não provocar barulhos ou tentar capturá-lo;
- Acionar a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil ou a Polícia Ambiental para que façam o acompanhamento adequado.