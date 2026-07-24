Moradores de um condomínio na região do Barreiro, em Taubaté, foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (23) com a presença de um lobo-guará circulando pela área comum do residencial Sérgio Luchiari. O animal silvestre foi filmado caminhando entre os prédios antes de fugir do local, mobilizando equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil.

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O vídeo, obtido pela reportagem, mostra o lobo-guará caminhando sozinho pela área de circulação do condomínio. Ao perceber a movimentação de moradores, o animal acelera o passo, procura uma rota de saída e desaparece rapidamente do campo de visão da câmera.