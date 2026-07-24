A Sabesp afirma ter concluído as manutenções iniciadas na segunda-feira (20) e restabelecido o sistema de abastecimento de água em São José dos Campos nesta sexta-feira (24).

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Por meio de nota, a empresa esclareceu que todos os reservatórios da cidade apresentam níveis satisfatórios e que o fornecimento de água foi normalizado.