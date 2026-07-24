24 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANUTENÇÃO

Sabesp afirma que abastecimento de água foi normalizado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Reservatórios apresentam níveis satisfatórios, diz Sabesp
Reservatórios apresentam níveis satisfatórios, diz Sabesp

A Sabesp afirma ter concluído as manutenções iniciadas na segunda-feira (20) e restabelecido o sistema de abastecimento de água em São José dos Campos nesta sexta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por meio de nota, a empresa esclareceu que todos os reservatórios da cidade apresentam níveis satisfatórios e que o fornecimento de água foi normalizado.

É possível que, ainda assim, alguns moradores sofram com intermitência na rede, pois a retomada da pressão ocorre gradativamente, por questões de segurança.

"Esse procedimento é necessário para evitar rompimentos em tubulações mais antigas, causados por aumentos bruscos de pressão. Por isso, alguns bairros ainda podem registrar baixa pressão até a completa estabilização da rede."

Situação pontual

A companhia sinaliza que há outra manutenção emergencial em andamento em uma estação de bombeamento que atende duas ruas do bairro Buquirinha II e em um trecho da rede de distribuição no Jardim República. Durante os serviços, os imóveis afetados estão sendo abastecidos por caminhões-pipa.

Descontos e indenizações

Sobre a possibilidade de ressarcimentos e descontos referentes ao período sem água durante a manutenção, a empresa ressaltou a OVALE que a antecipação da programação ocorreu de forma emergencial e orientou que as pessoas que se sentirem prejudicadas devem procurar apoio e esclarecimentos pelos canais de atendimento disponíveis: 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual: www.sabesp.com.br.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários