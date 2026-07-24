24 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM CARAGUATATUBA

Mulher é presa por furtar celular de clínica em consulta médica

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher foi encontrada pela geolocalização do celular
Mulher foi encontrada pela geolocalização do celular

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar um celular em uma clínica médica, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima havia atendido uma criança que estava acompanhada de duas mulheres e, após o atendimento, por volta das 14h, sentiu falta do aparelho. A polícia foi acionada e, por meio do sistema de geolocalização, chegou ao endereço da paciente, onde a sra. A.C.S. confessou ter subtraído o aparelho do consultório.

O item foi devolvido ao proprietário, e a autora do furto foi conduzida à delegacia, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários