Uma mulher foi presa em flagrante após furtar um celular em uma clínica médica, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (23).

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A vítima havia atendido uma criança que estava acompanhada de duas mulheres e, após o atendimento, por volta das 14h, sentiu falta do aparelho. A polícia foi acionada e, por meio do sistema de geolocalização, chegou ao endereço da paciente, onde a sra. A.C.S. confessou ter subtraído o aparelho do consultório.