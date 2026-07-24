24 de julho de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto dentro de casa na RMVale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 38 anos foi encontrado morto em uma residência no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (23).

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Equipes das polícias Civil e Militar compareceram ao endereço e localizaram o corpo sem sinais de violência. O imóvel não apresentava sinais de arrombamento.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

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