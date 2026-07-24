Um homem foi preso ao invadir a casa da própria mãe que tinha medida protetiva em vigor contra ele. O caso ocorreu no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, na noite de terça-feira (21).

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e localizou o suspeito dentro do imóvel. Segundo a vítima, o filho estaria tentando atear fogo na casa e já havia tentado o mesmo ato em outras ocasiões, motivando o pedido de medida judicial.