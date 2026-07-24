Um trabalhador de 60 anos morreu após ser atropelado e esmagado por uma pá carregadeira dentro de uma madeireira localizada às margens da Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Cataguá, em Taubaté, na manhã desta quinta-feira (23). A vítima sofreu graves ferimentos na região abdominal e nas pernas, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 7h11, em uma das vias internas de circulação da empresa. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental. A perícia esteve no local, e foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para auxiliar na investigação.

Como aconteceu o acidente?

Segundo o boletim de ocorrência, o técnico de segurança do trabalho informou que o trabalhador teria tentado subir na pá carregadeira enquanto o equipamento se deslocava por um trecho de subida dentro da fábrica.