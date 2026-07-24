Um homem em liberdade condicional foi preso por tráfico de drogas em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (23), por volta das 20h, na Rua Antonio Fernandes, no bairro Residencial Bem Viver.

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Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito, que estava havia sete meses em liberdade condicional, cumprindo pena por tráfico de entorpecentes, e localizaram com ele cerca de 2,190 quilos de maconha, sendo um tijolo e diversos pedaços fracionados.