24 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM PINDA

Baep prende homem em liberdade condicional com 2 kg de maconha

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Pindamonhangaba
Apreensões em Pindamonhangaba

Um homem em liberdade condicional foi preso por tráfico de drogas em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (23), por volta das 20h, na Rua Antonio Fernandes, no bairro Residencial Bem Viver.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito, que estava havia sete meses em liberdade condicional, cumprindo pena por tráfico de entorpecentes, e localizaram com ele cerca de 2,190 quilos de maconha, sendo um tijolo e diversos pedaços fracionados.

Além do entorpecente, a equipe apreendeu um rádio comunicador, um aparelho celular, uma balança de precisão, material para preparo e embalagem da droga e R$ 77 em dinheiro.

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários