São José dos Campos ultrapassou a marca de 200 mil viagens com bicicletas compartilhadas. São mais de 41 mil usuários cadastrados que utilizam o serviço, em sua maioria, por meio do Bilhete Único.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo levantamento da Prefeitura de São José dos Campos, os 41.476 usuários cadastrados para uso de bicicletas compartilhadas no município já realizaram 221.114 viagens desde o início do serviço, em 2024. As viagens duram, em média, de 30 a 60 minutos e, em 43,1% dos casos, são realizadas por meio do Bilhete Único, que permite a integração com o transporte público.
Como utilizar
O município conta com 750 bicicletas e 53 estações próximas aos principais corredores do transporte público, como a Linha Verde. Além das estações, as bikes são encontradas em praças, parques, universidades e outros pontos de fácil acesso.
Clique aqui para localizar uma estação.
Para utilizar as bicicletas, o cidadão deve realizar um cadastro ou baixar o aplicativo. Quem não usa o Bilhete Único é cobrado de R$ 3 a R$ 30, de acordo com o número de viagens diárias. A iniciativa visa incentivar a adoção de hábitos saudáveis, reduzir o uso de veículos poluentes e engajar a população a trafegar pelos 300 quilômetros de malha cicloviária da cidade.
As bicicletas foram doadas pela Receita Federal por meio do programa que destina mercadorias apreendidas para uso social.