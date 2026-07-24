São José dos Campos ultrapassou a marca de 200 mil viagens com bicicletas compartilhadas. São mais de 41 mil usuários cadastrados que utilizam o serviço, em sua maioria, por meio do Bilhete Único.

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Segundo levantamento da Prefeitura de São José dos Campos, os 41.476 usuários cadastrados para uso de bicicletas compartilhadas no município já realizaram 221.114 viagens desde o início do serviço, em 2024. As viagens duram, em média, de 30 a 60 minutos e, em 43,1% dos casos, são realizadas por meio do Bilhete Único, que permite a integração com o transporte público.

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