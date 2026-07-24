24 de julho de 2026
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FESTIVAL DE INVERNO

Orquestra Joseense apresenta 'We Will Rock You' em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Orquestra Joseense apresenta o concerto 'We Will Rock You', em Campos do Jordão
Orquestra Joseense apresenta o concerto 'We Will Rock You', em Campos do Jordão

Sob a regência do maestro William Coelho, a Orquestra Joseense apresenta o concerto "We Will Rock You", em Campos do Jordão.

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O evento é gratuito e será realizado na Praça do Capivari, neste domingo (26), às 11h. A apresentação integra a 56ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

No repertório, sucessos de Led Zeppelin, Queen, Scorpions, Guns N’ Roses, The Beatles, R.E.M., Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Eagles, Lynyrd Skynyrd, entre outros.

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