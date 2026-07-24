Sob a regência do maestro William Coelho, a Orquestra Joseense apresenta o concerto "We Will Rock You", em Campos do Jordão.
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O evento é gratuito e será realizado na Praça do Capivari, neste domingo (26), às 11h. A apresentação integra a 56ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão.
No repertório, sucessos de Led Zeppelin, Queen, Scorpions, Guns N’ Roses, The Beatles, R.E.M., Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Eagles, Lynyrd Skynyrd, entre outros.