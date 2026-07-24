Sob a regência do maestro William Coelho, a Orquestra Joseense apresenta o concerto "We Will Rock You", em Campos do Jordão.

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O evento é gratuito e será realizado na Praça do Capivari, neste domingo (26), às 11h. A apresentação integra a 56ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão.