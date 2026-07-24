Uma operação conjunta da Polícia Militar e da EDP identificou um caso de furto de energia em uma esfiharia localizada na região central de Lorena, no Vale do Paraíba. A ação, realizada nessa quinta-feira (23), faz parte das fiscalizações permanentes para combater fraudes na rede elétrica, prática considerada crime e que pode comprometer a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia.

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Durante a vistoria técnica, os agentes constataram a violação do lacre do medidor e a inversão de uma das fases do equipamento, mecanismo utilizado para reduzir artificialmente o registro do consumo de energia elétrica. Segundo a análise da distribuidora, a irregularidade vinha sendo praticada havia cerca de três meses.