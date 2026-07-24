24 de julho de 2026
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REINCIDENTE

Homem é detido por furtar desodorantes para revender em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Acusado de furto foi detido em Caçapava
Acusado de furto foi detido em Caçapava

Um homem foi preso após furtar uma farmácia na região central de Caçapava. A prisão ocorreu por volta de 0h50 de quinta-feira (3), quando ele confessou ter subtraído desodorantes do comércio na noite anterior e ter vendido os produtos.

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Policiais militares localizaram o suspeito no bairro Jardim Rafael. Ele, que já é conhecido por crimes semelhantes, foi conduzido à delegacia e liberado após os procedimentos da Polícia Judiciária.

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