Um homem foi preso após furtar uma farmácia na região central de Caçapava. A prisão ocorreu por volta de 0h50 de quinta-feira (3), quando ele confessou ter subtraído desodorantes do comércio na noite anterior e ter vendido os produtos.

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Policiais militares localizaram o suspeito no bairro Jardim Rafael. Ele, que já é conhecido por crimes semelhantes, foi conduzido à delegacia e liberado após os procedimentos da Polícia Judiciária.