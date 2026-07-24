24 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Foragido por estupro de vulnerável é capturado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Procurado pela Justiça preso no bairro Bom Retiro
Procurado pela Justiça preso no bairro Bom Retiro

Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em São José dos Campos. A prisão ocorreu na quinta-feira (23), por volta das 19h, no bairro Bom Retiro, na região leste da cidade.

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O suspeito foi abordado na Estrada Municipal Nelson Tavares e, após consulta aos sistemas criminais, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto pelo artigo 217-A do Código Penal.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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