A Corrida de Aniversário de São José dos Campos, que faz parte das comemorações dos 259 anos do município, vai exigir a interdição de vias e alterações no trânsito. O evento acontece neste domingo (26), com largada às 7h, mas as intervenções têm início às 4h.

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O tráfego muda no sentido sul da Avenida Teotônio Vilela e no entorno dos viadutos Everardo Passos e Raquel Marcondes. A montagem das estruturas começa às 4h, com previsão de liberação para as 11h.