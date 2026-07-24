24 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERDIÇÕES

Eventos de aniversário alteram o trânsito em SJC; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Corrida de Aniversário da Cidade
Corrida de Aniversário da Cidade

A Corrida de Aniversário de São José dos Campos, que faz parte das comemorações dos 259 anos do município, vai exigir a interdição de vias e alterações no trânsito. O evento acontece neste domingo (26), com largada às 7h, mas as intervenções têm início às 4h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tráfego muda no sentido sul da Avenida Teotônio Vilela e no entorno dos viadutos Everardo Passos e Raquel Marcondes. A montagem das estruturas começa às 4h, com previsão de liberação para as 11h.

Entre 5h30 e 11h, sofrem interdição:

  • Avenida Teotônio Vilela, sentido sul, do retorno sob o viaduto Everardo Passos até a avenida Florestan Fernandes;
  • Avenida Teotônio Vilela, sentido norte, da avenida Florestan Fernandes até o viaduto Raquel Marcondes;
  • Avenida Florestan Fernandes, sentido sul, da avenida Senador Teotônio Vilela até a ciclopassarela José Reinaldo Pirro Júnior;
  • Avenida Florestan Fernandes, sentido norte, do viaduto Kanebo até a avenida Senador Teotônio Vilela;
  • Avenida Jorge Zarur, sentido litoral, da avenida Rodrigo Reis Tuy até o viaduto da Rodovia Presidente Dutra.

Não haverá interdição na Avenida Mário Covas, no sentido litoral. Durante a corrida, porém, o acesso à via será possível apenas pela Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, devido ao bloqueio da Avenida Jorge Zarur.

Também no domingo, a Rua Felício Savastano será interditada às 14h para a cerimônia de entrega da nova UBS Vila Industrial e da ampliação de leitos do Hospital de Retaguarda. A previsão de liberação é às 15h.

Na segunda-feira (27), às 6h30, haverá interdição da Avenida São José, na orla do Banhado, para a cerimônia de hasteamento de bandeiras. A avenida será liberada imediatamente após o término do evento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários